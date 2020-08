Lirica: Bellini Renaissance, gran gala a Catania il 29/8

(ANSA) - CATANIA, 25 AGO - Secondo appuntamento per il 'Gran Gala Lirico' sabato prossimo, dalle 21, nella Villa Bellini di Catania, nell'ambito del Bellini Renaissance, il ciclo di appuntamenti musicali dedicati alla figura del 'Cigno', promosso dall'assessorato regionale al Turismo. Protagonista sarà il baritono Leo Nucci, che riceverà il premio alla carriera "Teatro Massimo Bellini", assegnato dall'Ente insieme con la Regione e il Comune di Catania.

In programma sinfonie, arie, duetti, pezzi d'assieme e cori da Norma, La Sonnambula, Il Pirata, Puritani, I Capuleti e i Montecchi. Ed ancora, brani di Mascagni, Verdi,. Sul palco con Nucci anche Laura Giordano, soprano, Shalva Mukeria, tenore, Dario Russo, basso, con la partecipazione del mezzo soprano Maria Russo. Direttore Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico del Teatro Massimo Bellini. Maestro del coro Luigi Petrozziello. Orchestra, coro, tecnici del Teatro Massimo Bellini.

"Un altro appuntamento d'eccellenza - ha affermato l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, presentando la serata - che avrà come straordinario protagonista il baritono Leo Nucci, al quale assegneremo il premio alla carriera. Musica di qualità, artisti importanti per dare una impronta più forte all'immagine della nostra Sicilia che deve diventare terra di attrazione e di turismo culturale per i tanti appassionati e amanti della musica disposti a viaggiare per ascoltare, così come avviene in tante altre città del mondo".

"Grandi nomi della lirica si incontrano sabato prossimo, a Villa Bellini, per tributare un doveroso omaggio a uno dei figli più illustri della nostra terra e per donare al pubblico momenti di incommensurabile bellezza", commenta il commissario straordinario Daniela Lo Cascio. "Ambiziosi e ampi si configurano i nuovi orizzonti del Teatro Massimo Bellini, il quale dopo 25 anni ritorna ad esibirsi nei giardini della Villa Bellini con un Gran Gala lirico di diamantina ed internazionale caratura artistica", afferma il sovrintendente Giovanni Cultrera. (ANSA).