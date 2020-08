Passeggiata con pastori e greggi alla scoperta Monti Sicani

(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - I pastori sono custodi di un tempo lento, cedono la strada al loro gregge e alla bellezza dei boschi. Domenica 30 Agosto, con partenza da piazza Castello a S. Stefano Quisquina (AG), ore 15.00, "Per chi suonano le campane" condurrà i partecipanti nelle campagne di Melia dove affiancheremo i pastori e le loro greggi in una passeggiata sui Monti Sicani, ascolteremo i loro racconti, terremo il loro passo. Un piccolo assaggio delle grandi transumanze che a breve muoveranno persone e centinaia di animali dalle montagne alle colline. Attraversando le campagne rigogliose e costeggiando il lago Fanaco i partecipanti raggiungeranno l'azienda Agricola Mirabile dove mani sapienti realizzeranno "la zabbinata".

All'ombra di un fienile sarà possibile assaggiare la rinomata ricotta stefanese, formaggi e molte altre produzioni locali.

L'evento é adatto ad un pubblico di adulti e bambini e la prenotazione obbligatoria al 3274658128.

La passeggiata al seguito di un gregge é organizzato da Via delle rondini e si inserisce all'interno "Le Giornate nei Borghi" promosso dal Distretto rurale di qualità Sicani, ciclo di eventi che valorizza il patrimonio paesaggistico, storico-culturale, artigianale e agroalimentare dei paesi dell'entroterra siciliano e di tutta l'area dei Sicani. (ANSA).