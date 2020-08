23 ovuli con 161 grammi eroina in pancia, arrestato

(ANSA) - PALERMO, 24 AGO - Un nigeriano di 26 anni è stato arrestato dalla Guardia di finanza per droga. Insospettiti dal nervosismo del giovane per la presenza di un cane antidroga durante un controllo del mezzo pubblico sul quale viaggiava al casello autostradale di Buonfornello, i finanzieri lo hanno condotto in ospedale per una tac. E' emerso che aveva ingerito 23 ovuli con 161 grammi di eroina. (ANSA).