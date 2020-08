Trapianto utero: Razza, Sicilia competitiva

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - "Una grande sinergia tra Centro Nazionale e Regionale dei Trapianti, Sistema sanitario regionale e, soprattutto, reso possibile per la grande competenza e capacità che i medici siciliani riescono ad esprimere, a livelli altissimi". Così l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza commenta il primo trapianto di utero in Italia eseguito al Policlinico di Catania.

Riferendosi alle struttire ospedalieri siciliane e al fenomeno del cosidetto 'turismo sanitario' verso il Nord Razza poi sottolinea: "La migrazione non incide oltre 7% ed è in costante decrescita. Speriamo si prosegua così. Perché non siamo secondi a nessuno". (ANSA).