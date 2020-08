A Catania primo trapianto di utero in Italia

(ANSA) - CATANIA, 22 AGO - Eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, il primo trapianto di utero in Italia.

L'equipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia ha effettuato il delicato intervento su una paziente di 30 anni alla quale è stato trapiantato l'organo. La donna, siciliana, è in buone condizioni di salute. (ANSA).