Polizia sanziona 15 posteggiatori abusivi a Catania

(ANSA) - CATANIA, 21 AGO - Agenti delle Volanti della Questura di Catania, negli ultimi 4 giorni, hanno sanzionato 15 posteggiatori abusivi, quattro dei quali grazie alle segnalazioni fatte da cittadini con l'App 'YouPol'. Interventi sono stati eseguiti dalla polizia in diverse zone della città, come via Sant'Euplio, via Pacini e sul litorale della Plaia. Un 53enne è stato anche denunciato perché recidivo e gli è stato notificato un ordine di allontanamento. Stessa misura è stata emessa anche nei confronti di due persone controllate vicino al parcheggio Amt di piazzale Borsellino, ai quali è stata sequestrato l'illecito profitto (ANSA).