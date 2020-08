"Notti sotto le stelle" a Cefalù con il Brass Group

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - Puntare sulla cultura e sull'arte è questo lo scopo della manifestazione "Cefalù d'Autore - Notti Culturali sotto le stelle" che si avvia alla seconda edizione, dal 21 al 23 agosto a Piazza Duomo alle ore 21.30, grazie alla collaborazione tra il Comune di Cefalù e la Fondazione The Brass Group.

Sull'iniziativa interviene il sindaco del comune di Cefalù, Rosario Lapunzina: "Per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra il Comune di Cefalù e la Fondazione The Brass group ha reso possibile l'organizzazione di tre serate all'insegna del grande jazz con la partecipazione di artisti d'eccezione. Una collaborazione che, già dal prossimo anno, renderemo ancora più forte facendo di Cefalù una delle principali località jazzistiche siciliane, all'insegna della contaminazione di generi e dello spettacolo di qualità, nel quale cultura e intrattenimento si fondono in un tutt'uno inscindibile".

Ampio il programma della manifestazione che comincia il 21 agosto con lo spettacolo dedicato "La Musica del Cuore" con musiche dedicate al Maestro Ennio Morricone e a Bacharach interpretate da Lucy Garsia e Giuseppe Milici . Un repertorio che è anche un viaggio nel mondo del cinema, di film che sono entrati nella storia grazie anche alle indimenticabili canzoni scritte dai due geni e grandi Maestri. Il secondo appuntamento, in programma il 22 agosto sempre alle ore 21.30, vede protagonista lo spettacolo Butterfly Blues nato da un'idea di Gery Palazzotto con un gruppo artistico di lavoro collaudato: l'attore Gigi Borruso, le musiche scritte e eseguite da Marco Betta, Fabio Lannino, Diego Spitaleri e Vito Giordano. Completa il cast la danzatrice Yuriko Nishihara. Il 23 agosto, lo spettacolo conclusivo interamente realizzato dai Brass Talents, i giovani artisti della Scuola Popolare di Musica del Brass divenuta oramai fucina di artisti, accompagnati dai loro Maestri. (ANSA).