Festival lirico Teatri Pietra, serata per Verdi e Puccini

(ANSA) - TAORMINA, 20 AGO - Continua al Teatro antico di Taormina il tour del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2020, prestigiosa kermesse lirico sinfonica promossa e organizzata dal Coro Lirico Siciliano. In programma, stasera, dalle 21.30, un gala interamente dedicato ai due massimi compositori della tradizione operistica: Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Si esibiranno il soprano Yao Bohui, il mezzosoprano Maria Motta, i tenori Antonino Interisano e Dave Monaco e il baritono Alberto Munafò. Al piano Ruben Micieli.

Nella prima parte in programma estratti da "La Bohème", "Madama Butterfly", "Tosca", "Gianni Schicchi", "Turandot", "La Fanciulla del West" e altre opere La seconda parte sarà un inno al "Cigno" di Busseto con pagine tratte da "Don Carlo", "Aida", "Il Trovatore", "Rigoletto", "La Traviata" e altre opere Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, si svolge sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l'Arena e della Confederazione Italiana Archeologi. (ANSA).