Teatro: a Segesta reading letture sul commissario Montalbano

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Un appuntamento con l'ultimo romanzo della saga del commissario Montalbano del cartellone delle Dionisiache che accenderà i fari della Cultura fino al 30 agosto all'interno del Parco archeologico di Segesta, e dei nuovi siti che da poco ne fanno parte. E' infatti in programma al Teatro antico per giovedì 20 agosto, alle ore 19.45, L'alba di Riccardino - Reading di incipit e frammenti dai romanzi del commissario di Vigata nelle voci di Gigi Borruso, Filippo Luna e Salvo Piparo, col commento musicale di Pietro Leveratto al contrabbasso e Tobia Vaccaro alla chitarra e al violino. .

La casa editrice Sellerio festeggia insieme ai lettori l'ultimo atto della grande epopea di Montalbano con una maratona di lettura. Gli spettatori potranno calarsi nei sogni del commissario, partecipare ai suoi risvegli, salutare i personaggi che lo accompagnano già dalle prime pagine, e percepire il crescendo e l'invenzione di una nuova lingua fino ad accogliere Riccardino, che conclude il glorioso romanzo di Andrea Camilleri.

Nell'ambito del Festival diffuso, giovedì 20 agosto alle ore 21.00, al Belvedere "Francesco Vivona" di Calatafimi - Segesta andrà invece in scena lo spettacolo teatrale Edipo Seh!, di e con Andrea Tidona, regia di Carla Cassola, produzione Associazione Città Teatro. (ANSA).