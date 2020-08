Furto di limoni in campagna, tre arrestati

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Tre uomini di 25, 28 e 30 anni sono stati arrestati dalla polizia ad Avola (Sr) per furto di agrumi. Sono stati sorpresi in una campagna, in contrada Saccollino, con quasi 900 Kg di limoni, che stavano caricando in un'autovettura. (ANSA).