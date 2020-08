Dj morta: segnalazione volontario, sopralluogo in corso

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Una segnalazione da parte di un volontario che sta partecipando alle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta, ha fatto scattare l'allarme. Le squadre che partecipano alle operazioni si stanno dirigendo sul posto per un sopralluogo, insieme al Procuratore di Patti Angelo Cavallo che coordina le indagini. Il luogo si trova a circa 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo dove la mamma il figlioletto sono stati visti per l'ultima da un testimone, dopo un lieve incidente. Secondo le prime informazioni sul posto sono stati trovati alcuni resti ossei e tracce di indumenti, sembrerebbe una magliettina, compatibili con quelli indossati dal piccolo Giole che adesso verranno mostrati ai familiari del bimbo. "Sono tracce di Gioele al 99 per cento", sostengono le persone che coordinano le ricerche.

(ANSA).