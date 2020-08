Caronia, Pm: 'I resti umani compatibili con Gioele'

"I resti umani trovati ieri a Caronia sono compatibili con Gioele". Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, parlando con i giornalisti, prima di entrare in ufficio "Questa mattina - ha aggiunto - ci sarà il riconoscimento da parte del padre degli oggetti ritrovati sul posto. Gli avevo chiesto di farlo già ieri, ma ha preferito seguire le spoglie di quello che riteniamo sia il figlio e abbiamo rispettato questa esigenza".

"Noi non aspettiamo i 90 giorni per avere i risultati scritti della consulenza dei nostri periti. - ha aggiunto il procuratore - Loro ci dicono immediatamente quello che, secondo loro, è successo. Già ce lo hanno detto. E posso dire che loro delle certezze le hanno a loro modo comunicate, riservandosi all'esito di accertamenti, in particolare di quelli istologici. Ma una pista, una lettura chiara degli avvenimenti già c'è stata data".