Incendi: vasto rogo vicino distributore carburanti Siracusa

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato la notte scorsa in via Elorina a Siracusa, non distante da un distributore di carburanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per domare il rogo e mettere il sicurezza la zona