Coronavirus: a Vulcano chiusa discoteca per assembramento

(ANSA) - MESSINA, 16 AGO - A Vulcano, nelle Eolie, i carabinieri hanno chiuso una discoteca per assembramento. Si tratta di un provvedimento scaturito per inosservanza della normativa volta a limitare il contagio da Covid19. Alle Eolie è già la terza discoteca chiusa. Due avevano chiuso i battenti a Panarea, mentre a Lipari era stato denunciato il proprietario di un locale che autorizzava serate danzanti senza autorizzazione e per assembramento. Ora la chiusura delle discoteche fino al 7 settembre è stata disposta dal premier Conte. (ANSA).