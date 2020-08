Coronavirus: 39 nuovi casi in Sicilia e una vittima

(ANSA) - PALERMO, 16 AGO - Sono 39 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. Dei 39 casi 5 sono migranti, dunque sono 34 i contagi che fanno riferimento a siciliani e fra questi altri 10 fanno parte del cosìdetto cluster maltese dunque di rientro da quell'isola. Il numero delle persone ricoverate sale a 56, fra queste sono 51 le persone che necessitano di ospedalizzazione in regime ordinario mentre restano 5 quelle ricoverate in terapia intensiva. Si registra una nuova vittima nell'isola a distanza di settimane dall'ultimo decesso: si tratta di un anziano catanese. Per quanto riguarda la province 12 nuovi positivi a Catania, 1 a Messina, 5 a Palermo di cui quattro migranti, 9 a Ragusa, 4 a Siracusa di cui un migrante e 8 a Trapani. Sul fronte dei tamponi sono 1.043 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore. (ANSA).