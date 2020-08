Camion nettezza urbana in mare, autista in rianimazione

(ANSA) - LIPARI, 16 AGO - Sono stazionarie le condizioni del meccanico finito in mare con il camion della spazzatura in località, Bagnamare a Lipari. Pinuccio Barcellona, 55 anni di Patti, è intubato in rianimazione in ospedale.Dopo il recupero del mezzo pesante con l'ausilio di una gru, i carabinieri su input della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto hanno sequestrato il camion per accertare le cause dell'incidente, mentre il tenente di vascello dell'ufficio circondariale marittimo Francesco Principale ha denunciato la ditta "Loveral" di Patti, che gestisce il servizio di nettezza urbana, per inquinamento a mare. A Lipari sono giunti anche dei sommozzattori che sono al lavoro per bonificare il tratto di mare che è stato invaso dalla spazzatura che c'era all'interno del camion. (ANSA).