Accoltellamento in piazza Ballarò a Palermo, indaga polizia

(ANSA) - PALERMO, 16 AGO - Un palermitano di 52 anni è stato accoltellato la vigilia di ferragosto a Palermo nel mercato storico di Ballarò. In una piazzetta è scoppiata una rissa per cause in corso di accertamento. Nel corso della lite qualcuno ha preso un coltello e ha colpito la vittima all'addome. Il ferito è stato trasportato nell'ospedale Policlinico da alcuni conoscenti. Sono stati i medici del pronto soccorso a chiamare gli agenti della polizia che stanno indagando per risalire all'autore del ferimento e al motivo della rissa. Al momento non si esclude alcuna pista neppure quella che alla base del ferimento ci siano questioni legate allo spaccio di stupefacenti che a Ballarò è sempre molto florido. (ANSA).