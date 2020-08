Ferragosto: a Palermo temperatura percepita sarà 38 gradi

(ANSA) - PALERMO, 14 AGO - La protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 15 agosto che prevede, per l'area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 15 agosto è di 38 gradi. Lo afferma una nota del Comune. (ANSA).