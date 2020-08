Dj morta: zia contatta sensitiva, 'Gioele è vicino a madre'

(ANSA) - CARONIA, 14 AGO - Non lasciano intentato alcunché i familiari di Gioele per trovare il bambino di 4 anni scomparso da 11 giorni, con la madre, Viviana Parisi, trovata morta nelle campagne di Caronia. Così Mariella Mondello, zia paterna del piccolo, ha contattato anche una sensitiva, Rosa Maria Laboragine, che si dice "convinta che Giole verrà ritrovato a breve". "Lui - aggiunge - è lì, vicino alla madre e probabilmente adagiato su alcune foglie". "Sono diversi giorni - aggiunge Laboragine - che sto male per la situazione di questo bambino. Se non dovesse essere ritrovato tra qualche giorno verrò io ad aiutarli. Sono sicura che il suo corpicino verrà ritrovato e portato alla famiglia". (ANSA).