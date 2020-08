Coronavirus: 42 nuovi casi in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 13 AGO - Sono 42 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, 5 sono migranti. Lo rende noto il report quotidiano del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

I dati, elaborati anche dalla Protezione Civile, sono forniti dalla Regione siciliana. Il numero delle persone ricoverate, però, diminuisce anche oggi anche se sempre solo di una unità.

Adesso in ospedale si trovano 48 persone, 42 delle quali in regime ordinario. Restano sei i ricoverati in terapia intensiva senza variazioni negli ultimi tre giorni ormai. Nessuna variazione anche sul fronte dei decessi che restano 284 dall'inizio dell'epidemia nell'isola. Complessivamente sono 604 gli attuali positivi in Sicilia e 556 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. (ANSA).