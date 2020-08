Cane in un dirupo 30 metri, salvato da vigili fuoco

(ANSA) - LIPARI, 13 AGO - A Lipari i vigili del fuoco hanno salvato un cane finito in un dirupo di 30 metri, in località Vallone Manca. Sono state usate tecniche Saf (speleoalpinofluviale) grazie alle quali il cane è stato recuperato in sicurezza. L'animale in evidente disidratazione è stato consegnato ai volontari Enpa per i controlli sanitari e tenteranno di risalire ai proprietari dell'animale. (ANSA).