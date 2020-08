Lirica: al via stagione musicale a Trapani

(ANSA) - TRAPANI, 12 AGO - Prenderà il via venerdì prossimo nel chiostro di san Domenico, a Trapani, la 72/ma stagione lirica. La serata inaugurale si aprirà con 'Ba-ta-clan', in seconda rappresentazione domenica 16 e sarà diretta da Mirco Reina, con un cast composto da Erika Tanaka ( Fé-an-nich-ton), Carmine Riccio (Ké-ki-ka-ko), Giuseppe Esposito (Ko-ko-ri-ko ), Alessandro Fiocchetti (Fé-ni-han). La regia è curata da Victor Garcia Sierra, coadiuvato da Danilo Coppola per scene e costumi e da Giuseppe Saccaro per le luci. Il coro è preparato dal maestro Fabio Modica.

La seconda produzione lirica in programma è Il maestro Cimarosa, un viaggio tra le migliori produzioni del compositore Domenico Cimarosa, con il regista ed interprete Marco Filippo Romano. Il Matrimonio Segreto, il Maestro di Cappella alcuni tra i titoli che saranno interpretati. L'Orchestra del Luglio Musicale Trapanese sarà diretta da Lorenzo Orlandi. Lo spettacolo andrà in scena il 22 e il 25 agosto alle 21, nel chiostro di San Domenico. Venerdì 28 agosto e in replica domenica 30, sempre alle 21, nel teatro 'Giuseppe Di Stefano', a Trapani, sarà la volta di Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini con regia, scene e luci di Raffaele Di Florio e i costumi di Lucia Imperato. Dirige l'orchestra e il coro del Luglio Musicale Trapanese il maestro Andrea Certa. Il coro è guidato dal maestro Fabio Modica. Il soprano Desirée Rancatore vestirá i panni di Norma, Alessia Nadin quelli di Adalgisa. Ed ancora, Pollione sarà interpretato da Giulio Pelligra, Oroveso da Cristian Saitta, Clotilde da Simona Di Capua ed infine Flavio da Saverio Pugliese. Novità della stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese saranno i concerti da camera e sinfonici che animeranno la suggestiva scenografia naturale del chiostro di San Domenico e si svolgeranno tutti alle 21.30. Grande attesa per il concerto 'Le notti incantate' di Antonio Vivaldi, che si svolgerà per Ferragosto. L'Orchestra del Luglio Musicale Trapanese sarà guidata dal maestro Massimo Coco, direttore e violino solista. (ANSA).