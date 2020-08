Incendi: natanti in fiamme in porto nel Catanese, due feriti

(ANSA) - ACIREALE, 11 AGO - Un incendio nel primo pomeriggio ha distrutto due barche ormeggiate nel porticciolo di Santa Maria la Scala, frazione marinara di Acireale (Catania) provocando il ferimento di due persone, che sono state trasportate da una ambulanza del 118 nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo.

Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e di due pompieri liberi dal servizio che si trovavano casualmente nelle vicinanze. Uno di essi ha messo a disposizione il proprio gommone, dal quale è stato possibile spegnere l'incendio di una delle due barche, che aveva spezzato gli ormeggi ed era in fiamme alla deriva. Secondo quanto accertato, l'incendio si sarebbe originato in una delle imbarcazioni - dove si trovavano le due persone - e poi si sono propagate al secondo natante. E' intervenuta via mare la sezione navale dei vigili del fuoco di Catania con una motobarca. Una autobotte di rincalzo è giunta via terra dalla sede centrale del capoluogo etneo. (ANSA).