Anna Netrebko e Yusif Eyvazov in duetto al Teatro di Verdura

(ANSA) - PALERMO, 11 AGO - Serata di gala domani, mercoledì 12 agosto: al Teatro di Verdura, la coppia del momento, Anna Netrebko e Serata di gala mercoledì 12 agosto, al Teatro di Verdura, la coppia del momento, Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, tra le voci più acclamate al mondo si esibiscono alle 21,15 per il Festival "Sotto una nuova luce", pensato dal Teatro Massimo secondo le regole di sicurezza del pubblico e degli artisti. Ma in questo caso Netrebko e Eyvazov sono marito e moglie, e hanno in programma i duetti più amati dell'opera italiana, da Verdi a Puccini, a Mascagni. La tournée italiana delle due star ha fatto tappa a Roma e a Napoli, ma è la prima volta che attraversano lo stretto, per cantare a Palermo. Lei è nata in Russia, lui in Arzebaigian, e tornerà al Massimo in ottobre per il ruolo di De Grieux in Manon Lescaut. Anna Netrebko ha collezionato i premi più prestigiosi al mondo e spesso è l'attesa protagonista delle inaugurazioni della Scala di Milano, come nell'ultima, indimenticabile "Tosca" per la regia di Davide Livermore. Solo lei può passare da Mozart a Verdi a Donizetti con un fair play inimitabile. Per studiare canto accettò di lavorare come donna delle pulizie all'Opera Malinskji di San Pietroburgo. Poi le indiscutibili doti e la fortuna la portarono ai vertici di una brillante carriera. Saranno diretti, con l'orchestra e il coro del Teatro Massimo, dal maestro Michelangelo Mazza, primo violino dell'Opera di Parma, musicista di fiducia della coppia.

