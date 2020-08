Gdf sequestra 70 mila accessori per tabacchi

(ANSA) - CATANIA, 10 AGO - Oltre 70 mila accessori per tabacchi (cartine e filtri) sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Catania ad un cinese che nel mercato di piazza Carlo Alberto li vendeva al dettaglio senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Gli articoli erano venduti ad un prezzo concorrenziale rispetto ai venditori autorizzati, in totale evasione dell'imposta di consumo prevista dal 1 gennaio 2020 Il cinese è stato segnalato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli per la violazione del Testo Unico delle Leggi in materia doganale che prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro Durante l'intervento i militari hanno recuperato 188 capo di abbigliamento contraffatti che un extracomunitario ha abbandonato. (ANSA).