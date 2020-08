Vino: a Pantelleria si celebra viticoltura eroica dell'isola

(ANSA) - PALERMO, 07 AGO - Ha preso il via a Pantelleria il programma di eventi che celebra i vini frutto della viticoltura eroica dell'isola del sole e del vento. L'iniziativa voluta dal Consorzio di tutela e promozione dei vini Pantelleria Doc prevede tour delle cantine e cene-degustazioni presso i ristoranti dell'isola, da agosto a settembre. Inoltre, dal 17 al 22 agosto, si svolgerà il Pantelleria Doc Festival, dedicato alla scoperta dei produttori e dei loro vini ottenuti dalla coltivazione dello Zibibbo ad alberello, riconosciuto dall'Unesco quale patrimonio dell'Umanità.

Il festival prevede la visita delle 18 cantine e dei vigneti nei luoghi più affascinanti, dalle tradizionali contrade agricole a quelle affacciate sul lago di Venere o sul mare, fino a quelle che si trovano in aree archeologiche. Alle visite seguono sempre le degustazioni dei vini di Pantelleria Doc, dai vini bianchi, agli spumanti, dai frizzanti ai moscati e passiti.

Vini da assaporare da soli o accompagnati da prodotti tipici dell'isola in atmosfere incantate, "Il nostro Consorzio ha coinvolto tutte le realtà produttive dell'isola - sottolinea il Presidente Benedetto Renda - ed anche i ristoratori che hanno sposato la causa della promozione dei vini Doc Pantelleria.

Per comunicare i tanti appuntamenti in programma, abbiamo realizzato una mappa enoturistica che abbiamo diffuso in tutta l'isola e che permette di localizzare facilmente i produttori.

E' una importante occasione di sinergia tra vino e turismo, che presenta le cantine dell'isola e gli appuntamenti del Pantelleria Doc Festival, i del Pantelleria Doc Tour con le cene-degustazioni nei ristoranti."