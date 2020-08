Etna: arriva pastore belga 'Frozen' in squadra cinofili

(ANSA) - NICOLOSI, 07 AGO - Una cucciola di pastore belga di tre mesi, 'Frozen, è stata 'recentemente assegnata alla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (Catania) ed è destinata a rinforzare in un prossimo futuro la squadra cinofili specializzata in ricerca e soccorso in servizio nel Reparto del Corpo alle pendici dell'Etna. Selezionata per le sue caratteristiche caratteriali e morfologiche nel centro di allevamento e addestramento di Castiglione del Lago, (Perugia), Frozen è stata da poco assegnata al Finanziere Alegiani e, dopo un primo periodo, nel corso del quale nasce e si rafforza il legame tra finanziere e cane, entrambi saranno impegnati in un intenso ciclo di specifico addestramento, al cui termine diventeranno un'efficiente unità di ricerca e soccorso di persone disperse in ambito montano ed in territori impervi.

Frozen andrà ad affiancare Asia, altro pastore belga, e due pastori tedeschi, Halma e Aquos. (ANSA).