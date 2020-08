Coronavirus: a Ferrandina positivi 20 migranti

(ANSA) - POTENZA, 06 AGO - Sono risultati positivi al coronavirus 20 migranti ospitati in una struttura di accoglienza di Ferrandina (Matera). I migranti erano arrivati in Basilicata nei giorni scorsi insieme a un'altra ottantina di persone dopo che in Sicilia erano stati sottoposti a un primo tampone, a cui tutti erano risultati negativi.

Nelle scorse ore, dalla struttura di Ferrandina sono fuggiti diversi migranti, ma - secondo quanto si è appreso - quelli risultati oggi positivi si trovano tutti all'interno dell'albergo adibito a centro di accoglienza. (ANSA).