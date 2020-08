Coronavirus: 30 nuovi casi in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 06 AGO - Sono 30 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tredici sono migranti e 17 siciliani. A Catania si registra il numero di contagi più consistente. Otto fanno parte di un cluster già circoscritto, sette si sono presentati al pronto soccorso manifestando alcuni sintomi e uno è stato individuato per un tampone eseguito per un prericovero. A Messina i positivi sono sei, cinque sono migranti. A Caltanissetta i positivi sono 4 tutti migranti. Sono migranti anche i 2 positivi a Palermo e uno ciascuno a Enna e Ragusa. Due i guariti. Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. (ANSA).