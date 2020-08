Danneggia vetrata ospedale, sarà denunciato

(ANSA) - CATANIA, 05 AGO - Un uomo su una sedia a rotelle ieri sera nell'ospedale Cannizzaro di Catania ha inveito contro un infermiere ed il vigilante che gli avevano impedito, causa Covid, di entrare al Pronto Soccorso per assistere la compagna e ha poi danneggiato una vetrata del pre-triage con un oggetto contundente preso dalla carrozzina. Lo rende noto la stessa azienda ospedaliera, preannunciando la presentazione di una denuncia nei confronti dell'autore del danneggiamento, che è stato identificato dai carabinieri.

"Meritano un apprezzamento gli operatori del triage e gli agenti della vigilanza -. ha detto il direttore generale dell'Azienda Cannizzaro Salvatore Giuffrida - per la professionalità con cui hanno immediatamente contenuto l'episodio e i carabinieri per il tempestivo intervento che ha circoscritto l'accaduto evitando ulteriori conseguenze". (ANSA).