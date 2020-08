Agricoltura: Bandiera, dai giovani grande domanda di terra

(ANSA) - PALERMO, 05 AGO - "Abbiamo registrato in questi mesi una grande domanda di agricoltura da parte di giovani competenti desiderosi di lavorare la terra e questa è una prima risposta che diamo". Lo ha detto oggi a palazzo d'Orleans l'assessore regionale Edy Bandiera presentando la 'Banca della terra'.

"Cercheremo di accompagnare questi giovani con i diversi strumenti finanziari di cui disponiamo perché vanno valorizzate le tante eccellenze in un mercato sempre più globale", ha aggiunto. Con l'istituzione della 'Banca della terra' saranno concessi i beni inseriti nell'apposito albo, in particolare, i terreni e gli immobili della riforma agraria dell'Esa, i terreni e gli immobili del demanio forestale non strettamente funzionali all'attività dell'amministrazione forestale, i terreni e gli immobili di proprietà dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello stesso, i terreni e gli immobili che gli enti locali e/o altri soggetti pubblici mettono a disposizione in uso gratuito all'amministrazione regionale per essere inseriti nella Banca della Terra di Sicilia e i terreni e gli immobili che i privati mettono a disposizione. Sono ammessi a partecipare imprenditori agricoli e giovani, che non abbiano compiuto 41 anni alla scadenza del bando, che intendano insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola o che si siano insediati da non più di 60 mesi alla data di scadenza del bando, sia in forma singola che associata, che intendano valorizzare i beni attraverso progetti di sviluppo innovativi, anche di carattere sociale. In collaborazione con la federazione regionale dottori agronomi e forestali, il collegio dei periti agrari e la federazione regionale agrotecnici la Regione redigerà perizie estimative del valore dei fondi rustici e alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione degli immobili. (ANSA).