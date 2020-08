Ospedali: Asp Catania, buoni livelli servizio a Caltagirone

(ANSA) - CATANIA, 04 AGO - «I dati dimostrano che nel 2019 la struttura ha confermato i buoni livelli di servizio offerti. Nel 2020, nonostante l'emergenza Covid, l'ospedale ha continuato ad offrire importanti servizi sebbene parte significativa del personale sia stata dedicata all'emergenza. Il livello di investimenti in personale, attrezzature e lavori dimostrano come sia altissima l'attenzione che l'assessore Razza e l'Asp di Catania riservano alla struttura". Lo ha affermato il manager dell'Azienda sanitaria Maurizio Lanza incontrando stamane a Catania i sindaci dei Comuni del Calatino.

Stabili gli indicatori di attività della struttura, che anche nel periodo Covid ha continuato a erogare i servizi alla comunità. Sono state inoltre avviate le procedure concorsuali per i primariati e per i medici. Sono previsti inoltre oltre 50 milioni di interventi strutturali previsti ed è in programma il potenziamento del parco tecnologico grazie agli interventi dell'Assessorato.Dai dati gestionali del 2019 emerge un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'anno precedente, con una leggera flessione di alcuni indicatori di ricovero.

Mentre si evidenzia un incremento dei parametri dell'attività chirurgica. Stabili il numero di accessi al Pronto Soccorso (39.779) e di parti (624) I dati gestionali del primo semestre del 2020, caratterizzato dall'emergenza Covid-19, restituiscono un quadro rassicurante, nonostante una comprensibile curvatura. L'ospedale in questo periodo è stato impegnato in prima linea nella gestione della pandemia, dedicando ben 50 posti letto di Malattie Infettive per ricoveri Covid. Pur a fronte di ciò sono stati 2.493 i ricoveri ordinari e 166.850 le prestazioni ambulatoriali rese; 1.185 le ore di sala operatoria e 760 gli interventi chirurgici ordinari.

Il numero dei parti (291) è sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2019. È stata evidenziata anche una grande capacità di controllo del rischio tra i dipendenti in ragione della esiguità dei contagi. (ANSA).