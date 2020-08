Comuni: Palermo; passa mozione contro Ztl

"L'approvazione della mozione contro la ZTL da parte del Consiglio comunale è l'ennesima sonora bocciatura per il duo Orlando-Catania, con il secondo che sempre più impone le proprie scelte ideologiche fuori dalla realtà all'Amministrazione e a tutti i cittadini di Palermo". Lo dice la consigliera comunale Marianna Caronia.I "ll Consiglio comunale ha mostrato la propria maturità e indipendenza dall'Amministrazione Orlando, con una maggioranza sempre più inesistente di cui il sindaco si ostina a non prendere atto. Mi aspetto l'immediato provvedimento di sospensione della ZTL da parte dell'assessorato, in assenza del quale i consiglieri dovranno valutare ulteriori passi e, comunque, certamente non potranno non tenere conto al momento di votare la mozione di sfiducia al sindaco già presentata". (ANSA).