Teatro: 'Al passo coi templi',a Taormina spettacolo all'alba

(ANSA) - PALERMO, 03 AGO - Il Teatro Antico di Taormina come non l'avete mai visto, popolato da divinità ed eroi della mitologia classica. Torna, in un adattamento inedito all'interno del cartellone Taormina Arte, "Al Passo coi Templi", lo spettacolo scritto e diretto da Marco Savatteri e prodotto da "Casa del Musical", che ha già incantato migliaia di spettatori alla Valle dei Templi di Agrigento. Nel nuovo adattamento il testo diventa "Al Passo coi Templi - Il Risveglio degli Dei".

Un'unica rappresentazione in programma il 19 agosto alle 5 del mattino con un cast di 50 interpreti tra cantanti, attori, ballerini e la partecipazione straordinaria di due artisti internazionali: l'illusionista e ballerino Alexis Arts, nei panni di Hermes, e il soprano lirico Rossana Potenza in quelli di Hera, la regina degli Dei. "Un riadattamento studiato appositamente per il Teatro Antico di Taormina che vuole essere anche l'auspicio per tutti di un risveglio dopo il lockdown imposto dalla pandemia", dice l'autore e regista Savatteri.

La performance intreccia insieme le diverse arti dello spettacolo con momenti di danza rituale e divinatoria, musiche originali ispirate alle sonorità del tempo, canti a cappella e momenti lirici, azioni sceniche, duelli epici come quello tra Ettore ed Achille ed effetti speciali come il fuoco rubato da Prometeo, centrale in questa nuova versione scenica. Gli spettatori potranno seguire i giochi di Fauno, Satiri e Ninfe, contemplare gli dei e gli eroi del Mito, scoprire insieme ai protagonisti della scena l'incanto del panorama che si svela al sorgere del sole. Solo mille i posti disponibili per garantire il distanziamento fisico richiesto dalle disposizioni anti-Covid. (ANSA).