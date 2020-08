Sicilia: recuperato antico rostro in mare Egadi

(ANSA) - PALERMO, 02 AGO - A bordo di un guardacoste della Guardia di Finanza, al largo delle Isole Egadi si è svolta un'operazione per recuperare un antico rostro che giaceva nei fondali a Nord Ovest di Levanzo. L'operazione è stata condotta dalla soprintendenza del Mare della Regione siciliana con il nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza di Palermo, in collaborazione con i subacquei altofondalisti della GUE - Global Underwater Explorer. Sulla motovedetta c'erano anche l'assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, la soprintendente del Mare Valeria Li Vigni, il gruppo subacqueo della soprintendenza del Mare e i militari delle Fiamme Gialle.

"Il rostro era stato scoperto da Sebastiano Tusa e il recupero di oggi ha un significato doppiamente importante perché avviene il 2 agosto, giorno del compleanno di Sebastiano", dice l'assessorato. Nel corso delle operazioni di recupero sono state anche portate in superficie una spada e diverse monete.

Il rostro è stato trasportato a Favignana nell'ex stabilimento Florio.

"Il recupero di oggi - dice Samonà - conferma la volontà del governo Musumeci di continuare la preziosa attività dell'indimenticabile Sebastiano Tusa e di dare la giusta rilevanza alle ricerche e alle indagini sul vasto patrimonio sommerso, di cui il nostro mare è custode. Grazie di cuore alla Guardia di Finanza". (ANSA).