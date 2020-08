Tennis: Wta Palermo; giocatrice positiva al Covid-19

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Una giocatrice iscritta al Palermo Ladies Open, primo torneo WTA dopo il lockdown, è positiva al Covid-19. Lo annunciano gli organizzatori del torneo a seguito dei controlli come da protocollo effettuati (test sierologici e tampone rinofaringeo). La giocatrice, di cui non viene comunicata l'identità, è asintomatica. "Aveva effettuato gli esami previsti al suo arrivo in città presso l'ambulatorio mobile adiacente l'albergo che ospita le tenniste" si legge nel comunicato. E' stata trasferita in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale adibita ai pazienti asintomatici.

"L'efficacia dei protocolli e dei relativi controlli - ha spiegato il Prof. Antonio Cascio, Ordinario di Malattie Infettive all'Università di Palermo e Consulente Anti-Covid del Torneo - ci ha permesso di intercettare un caso positivo tra le giocatrici arrivate a Palermo. La stessa giocatrice, in attesa dell'esito degli esami, era sempre rimasta nella propria stanza d'albergo". Il torneo, il primo a svolgersi dopo l'emergenza coronavirus ed uno stop di cinque mesi, è regolarmente iniziato alle 16 con le prime partite valide per le qualificazioni al tabellone principale. (ANSA).