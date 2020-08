Migranti: a Lampedusa arrivate 250 persone, il sindaco chiude l'hot spot

Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi su Lampedusa. Fra la notte scorsa e l'alba si sono registrati sette sbarchi autonomi direttamente sulla terraferma e il soccorso di un barchino nelle acque antistanti all'isola. Con gli otto sbarchi, l'ultimo con 52 migranti è in corso, sono giunte 250 persone circa. Nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono ora 950 persone.

"Bisogna svuotare immediatamente l'hot spot di Lampedusa dove per ora sono ospitate circa 950 persone", ha detto il sindaco delle Pelagie Toto' Martello secondo cui "non possiamo aspettare la nave domani perchè non sappiamo cosà accadrà per tutta la giornata e di notte. Non si possono tenere 1.000 persone dove possono esserne ospitate 95". "Non capisco - aggiunge - perchè il presidente del Consiglio non dichiari lo stato di emergenza considerato che in due settimane abbiamo avuto 250 sbarchi. Cinquemila persone in 28 giorni numero superiore al 2011: in quel caso il governo dichiarò lo stato di emergenza". Proprio per questa emergenza il sindaco ha chiuso il centro. 'Chi arriva starà sul molo' ha precisato.

La Prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare nuovi trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa, secondo quanto si apprende. Oggi non c'è il traghetto della mattina: per il Sansovino è il giorno di riposo. Da Porto Empedocle è partita, alla volta delle Pelagie, la Cossydra, che tornerà indietro soltanto in serata ed è scontato che un gruppo di migranti venga imbarcato sul traghetto di linea della sera. Si stanno cercando però posti disponibili, dove i migranti potranno effettuare la sorveglianza sanitaria, nelle varie strutture d'accoglienza della penisola. Al momento, non sono previsti trasferimenti con pattugliatori o motovedette.

Rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese parla in un'intervista con il Corriere della Sera dei "passi obbligati" per gestire l'impatto, anche rispetto al rischio contagi, di un flusso straordinario di sbarchi autonomi di migranti economici. "Garantiremo la tutela della salute pubblica delle nostre comunità locali, ma i migranti economici sappiano che non c'è alcuna possibilità di regolarizzazione per chi è giunto in Italia dopo l'8 marzo 2020" spiega. Il governo "non può permettersi di abbassare la guardia perché i dati epidemiologici, non solo quelli relativi agli stranieri, ci dicono che dovremo usare molta cautela nei prossimi mesi". Tutti i migranti che sbarcano sulle nostre coste "sono sottoposti al test sierologico e poi al tampone. La quarantena è obbligatoria per tutti, ma prima di trovare posti dedicati il Viminale deve affrontare mille 'no' che arrivano da comuni e Regioni". Per la nave da mille posti destinata all'isolamento "la procedura di noleggio si è finalmente conclusa e dovrebbe essere operativa già domenica notte". Ora, con una nuova gara, "stiamo lavorando per una seconda nave da posizionare davanti alle coste calabresi". I 400 militari destinati in Sicilia e quelli dislocati in Friuli Venezia Giulia "svolgeranno un servizio molto importante per rafforzare i controlli già assicurati dalle forze di polizia". Inoltre da molti mesi "insisto in sede europea sulla necessità di attivare operazioni di evacuazione dei migranti presenti nei centri gestiti dal governo libico attraverso corridoi umanitari organizzati dalla Ue e gestiti dalle agenzie dell'Onu". Con Tunisi "abbiamo concordato per agosto un incremento di rimpatri sui voli bisettimanali già riattivati lo scorso 16 luglio dopo lo stop imposto dal lockdown". Sui decreti sicurezza, "l'intesa è stata raggiunta. Ora inizia la fase del confronto con gli enti territoriali per valutare insieme i profili del nuovo sistema di accoglienza".