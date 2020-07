Teatri: in scena a Taormina Cavalleria rusticana

(ANSA) - TAORMINA, 31 LUG - 'Cavalleria Rusticana' di Mascagni aprirà domani sera alle 21.30 nel Teatro Antico di Taormina (Messina) il cartellone estivo del "Festival lirico dei Teatri di Pietra". Saranno a disposizione solamente posti in gradinata, tutti numerati, e saranno garantite tutte le norme di sicurezza con un imponente macchina organizzativa che consentirà di poter godere nella più totale tranquillità di uno spettacolo unico al mondo.

Per il ruolo di Santuzza è stata scelta Elena Lo Forte, che fu Santuzza nel film "Il Padrino parte III" di Francis Ford Coppola. Ad interpretare il ruolo di Turiddu Angelo Villari, tenore in grande ascesa che ha recentemente interpretato questo ruolo nei maggiori teatri italiani, tra cui il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Comunale di Bologna. Mentre a dare voce e corpo al geloso e passionale Alfio sarà la star del Metropolitan di New York Alberto Mastromarino. A completare il cast la Lucia di Maria Motta e Leonora Sofia, Lola.

Il capolavoro del genio musicale di Mascagni, infine, sarà tra le pochissime rappresentazioni in forma scenica completa a livello internazionale grazie all'apporto della innovativa regia di Salvo Dolce. L'orchestra, elemento essenziale e fondamentale di ogni rappresentazione lirica, è tra le migliori che il panorama possa offrire e tra le più prestigiose al mondo: l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Una partecipazione che sancisce un importante accordo di collaborazione tra la Fondazione F.O.S.S., guidata dal vulcanico Antonio Marcellino, e il Coro Lirico Siciliano, ente promotore del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. (ANSA).