E' pericolante, sequestrato ex lebbrosario a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 31 LUG - La Polizia Municipale ha sequestrato l'ex Lebbrosario in corso dei Mille a Palermo che appartiene a privati che sono stati denunciati.

Gli agenti del nucleo Tutela Patrimonio Artistico e del Nucleo Operativo Protezione, l'altro ieri, hanno portato a termine l'operazione dopo un esposto per la situazione di degrado strutturale e ambientale, sequestrando il complesso monumentale pericolante e in totale stato di abbandono. (ANSA).