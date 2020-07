Rilasciato motopesca siciliano sequestrato in Tunisia

(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - E' stato dissequestrato dalle autorità tunisine, ed è già salpato dal porto de La Goulette per far ritorno in Sicilia, il peschereccio marsalese "Nuova Maria Lucia", che la mattina dello scorso 23 luglio scorso è stato bloccato da una motovedetta della Marina del Paese nordafricano, con a bordo l'armatore, Giuseppe Michele Fumusa, e altri tre membri dell'equipaggio. I pescatori erano accusati di gettare le reti nelle acque territoriali tunisine. (ANSA).