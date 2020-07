Giustizia: chiesto rinvio a giudizio deputato Luca Sammartino

Per il deputato regionale di Iv, Luca Sammartino, è stato chiesto il rinvio a giudizio per corruzione elettorale e in un caso per corruzione semplice. Il giudice Carmela Laudani ha fissato l'udienza al prossimo 17 settembre."Sono sereno. Grazie alle memorie difensive che ho depositato già i capi di imputazione sono passati da 11 a 6. Gli altri 5 sono stati stralciati con richiesta di archiviazione. Sono certo che anche davanti al gup emergerà chiaramente la verità e cioè l'insussistenza dei fatti contestati", dice Sammartino.