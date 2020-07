Comuni: Caltagirone, successo su media per Scala illuminata

(ANSA) - CALTAGIRONE, 30 LUG - "Almeno tre milioni di persone hanno visto sui media e sui social la Scala illuminata del 25 luglio. Siamo riusciti a trasformare un evento popolare, ma interno e per di più quest'anno interdetto al pubblico per le inevitabili restrizioni anti-Covid, in qualcosa di straordinario che ha valicato ampiamente i confini nazionali, ricevendo apprezzamenti in tutto il mondo e diventando un fortissimo veicolo di promozione per la nostra città". Lo afferma il sindaco di Caltagirone (Catania) Gino Ioppolo commentando i dati che mostrano il significativo successo riportato dalla Scala illuminata su tv nazionali, regionali e territoriali, sulla carta stampata, sulle testate on line e sui social.

"In un momento difficile come l'attuale per via del permanere delle refluenze della pandemia sulla vita di tutti i giorni - spiega Ioppolo - avremmo potuto decidere di interrompere la tradizione. Abbiamo scelto, invece, di scommettere su una versione mediatica e social della Scala illuminata e i risultati dimostrano che quella così intrapresa può essere la strada da percorrere anche in futuro, quando il problema Covid sarà definitamente superato: un evento rivolto sì alle diverse migliaia di cittadini di Caltagirone e di visitatori che si assiepano ogni anno lungo i gradini e in piazza, ma anche e soprattutto, attraverso i più moderni ed efficaci strumenti di comunicazione, un grande investimento per promuovere Caltagirone nel mondo". (ANSA).