Musica: al via rassegna allo Spasimo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Inaugurazione della stagione concertistica "Spasimo 2020 - Musiche di una nuova alba" promossa dalla Fondazione The Brass Group insieme alle Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Conservatorio Alessandro Scarlatti e Associazione Siciliana Amici della Musica, il 7 agosto alle 21.30 nel complesso monumentale Santa Maria dello Spasimo a Palermo La rassegna si aprirà con un concerto, dedicato al maestro Ennio Morricone, di Giuseppe Milici, uno dei più apprezzati armonicisti, accompagnato dall'Orchestra Jazz Siciliana L'assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Manlio Messina "Per la prima volta i grandi enti musicali di Palermo si mettono assieme unendo in un percorso virtuoso le loro straordinarie forze e i loro indiscutibili talenti per realizzare una rassegna musicale che rende tutti protagonisti. Si può parlare di una piacevole novità che coinvolge Teatro Massimo, Orchestra Sinfonica Siciliana, Conservatorio Scarlatti, Amici della Musica e The Brass Group.

Tutti organizzatori e tutti ripeto protagonisti. Le orchestre che escono dai loro teatri e arrivano in uno spazio comune per "Spasimo 2020" con un cartellone che evidenzia le qualità dei nostri artisti e permette al pubblico di poter apprezzare la buona e la grande musica", conclude Messina. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dice: "Un evento straordinario. Perché fra i primi eventi cultuali e concertistici dal vivo in città dopo il periodo di lockdown. Ed un evento straordinario per la cultura e la musica a Palermo: i principali attori della musica cittadina saranno riuniti nello splendido contesto dello Spasimo per affermare ancora una volta come l'arte e la cultura siano sinonimo di vita e vitalità." La rassegna chiuderà il 26 settembre. (ANSA).