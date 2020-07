Libri: "Tenera è l'acqua", il nuoto come palestra di vita

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - Lo sport del nuoto è il tema attorno al quale ruota il nuovo romanzo di Sebastiano Nata "Tenera è l'acqua" (edizioni Atlandide) che sarà presentato mercoledì 29 luglio, alle ore 18:30 nella villa del Circolo Lauria, in viale delle Palme a Mondello. All'incontro, condotto da Valentina Salvia, sarà presente l'autore. L'acqua è il fil rouge che lega le vite di tre personaggi in cerca di nuovi equilibri. Giacomo, Mattia e Paola si incontrano e si cercano sullo sfondo di una Roma ben delineata e di un continente lontano, l'Africa, dove la qualità della vita dipende da scelte e decisioni prese a migliaia di chilometri di distanza e anche pochi euro possono fare la differenza tra la vita e la morte.

L'impegno di sostenere i più deboli, che si affianca al senso del dovere nei confronti degli altri - figli, amici, indigenti vicini e lontani - non necessariamente assume toni alti, ma si traduce nel fare concretamente ciò che è alla portata di ciascuno, ognuno secondo le sue possibilità, proprio come in una gara o in un allenamento. Lo sport in età adulta, il nuoto master in particolare, viene raccontato con una capacità di descrizione e introspezione rara, propria di chi dopo aver sperimentato gioie e dolori dello sport agonistico, approda a un modo diverso di vivere la competizione, la sfida con se stessi, con gli avversari e con il tempo, quello segnato dal cronometro, ma anche quello che scorre fuori dall'acqua. Per assistere all'incontro è obbligatoria la prenotazione al 3283837829. (ANSA).