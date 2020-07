Migranti: 2 positivi a Covid tra 108 sbarcati a Pozzallo

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Ci sono due positivi al Covid 19 tra i 108 migranti sbarcati ieri sera dalla nave mercantile 'Cosmo' nel porto di Pozzallo (Ragusa). Uno è stato accertato ieri sera, l'altro stamattina e si tratta di un giovane della Costa d'Avorio gia' risultato positivo al test sierologico, sottoposto al tampone e isolato nell'hot spot di Pozzallo. Anche un'africana incinta, sbarcata nei giorni scorsi Lampedusa e trasferita per un controllo nel reparto do ostetricia e ginecologia dell'ospedale Civico di Palermo, è risultata positiva.

Infine sono tutti negativi i tamponi sui 25 migranti sbarcatri sempre a Lampedusa e trovati positivi dopo il primo test sierologico. Una notizia diffusa dal sindacato di polizia Fsp che è stata duramente contestata dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che ha minacciato un esposto in procura.

