Moda, teatro e musica a Castellamare con "Estate d'istanti"

(ANSA) - PALERMO, 25 LUG - Proposte artistiche differenziate e di qualità, promuovendo i luoghi, la cultura, le bellezze di Castellammare del Golfo, nel pieno rispetto delle misure anti Covid in vigore. E' questo il filo conduttore della Rassegna "Un'estate d'istanti" che andrà avanti fino al 31 agosto con un cartellone ricco di appuntamenti unici. Grande attesa in particolare per la serata-evento firmata Dolce & Gabbana in calendario l'8 agosto. Per quanto riguarda la musica sono in programma i concerti di Lunette Sax quartet (31 luglio), sassofoniste olandesi; Paola Russo con i We Man (3 agosto); "Se stasera siamo qui" con Giuseppe Milici, Pietro Adragna e All together now con Daria Biancardi (4 agosto); la splendida voce di lidia Schillaci (20 agosto), il "Privé tour" e la classe degli Avion travel (22 agosto), il "Legends Summer tour 2020" del pianista Matthew Lee (29 agosto).

Di scena sotto le stelle di Castellammare del Golfo anche diversi spettacoli teatrali: Enrico Guarneri e Salvo La Rosa in "Io sono l'altro 2.0" (1 agosto); il musical "Notre Dame de Paris" a cura della Compagnia teatrale Ananche (10 agosto); i "Palermitani a modo nostro" di e con Paride Benassai (18 agosto); "I bislacchi - Omaggio a Federico Fellini" a cura della Compagnia Artemis Danza (28 agosto). Si ride di gusto anche con il cabaret di Manlio Dovì, storico volto del Bagaglino (6 agosto); mentre la regista Emma Dante presenta il nuovo progetto artistico "Il coro di Babele": "Tipi", il recital comico antropologico di e con Roberto Ciufoli (12 agosto); Barbe à Papa ne "Il coro di Babele" (23 agosto); l'intelligente comicità di Roberto Lipari, reduce dal boom ottenuto con il film "Tuttoapposto" e inviato del telegiornale satirico Striscia la notizia (23 agosto); Sicilia Cabaret (26-27 agosto).

In cartellone anche tributi dedicati a Fabrizio De André (24 luglio), Mina (26 luglio), Modà (28 luglio), Lucio Dalla (2 agosto), "Pink Floyd masters of psychedelic rock" con Stef Burns e gli Inside Out (7 agosto), Dire Straits (9 agosto), Frank Sinatra (10), Genesis (11 agosto), Vasco Rossi (13 agosto), Renzo Arbore rivisitato dall'Orchestra Made in Sud (14 agosto), Queen (15 agosto), Claudio Baglioni (16 agosto), Toto (17 agosto). E poi ancora folklore, artisti strada, dj set, spettacoli pirotecnici mentre si è appena concluso il Jazz meeting & festival che si è svolto dal 20 al 23 luglio all'arena delle Rose. (ANSA).