Salvini visita hotspot, Lampedusa sia isola turistica

(ANSA) - LAMPEDUSA, 23 LUG - "Non è possibile sopportare una cosa del genere, siamo in una condizione purtroppo prevedibile, ma Lampedusa deve essere l'isola turistica che merita e null'altro". L'ha detto Matteo Salvini, davanti all'hotspot di Lampedusa. Il direttore della struttura, Gian Lorenzo Marinese, gli ha illustrato le modalità di trasferimento dei migranti: oggi ne sono andati via 200. Attualmente il centro ospita circa 700 persone.Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Lampedusa accolto da alcuni supporter e lampedusani che lo hanno applaudito. Salvini dopo la visita dell'hotspot, che è strapieno, incontrerà i cittadini. Ad accogliere il politico anche l'ex senatrice leghista Angela Maraventano (ANSA).