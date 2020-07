Droga: pescivendolo spacciava, arrestato nel catanese

(ANSA) - CATANIA, 22 LUG - Ad Acireale (Catania) un pescivendolo incensurato di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso a vendere droga nella sua abitazione. E' accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo riceveva le ordinazioni di droga con un noto sistema di messaggistica, utilizzando ipotetiche ordinazioni di pesci le cui specie e peso indicavano invece il tipo di stupefacente richiesto dall'acquirente. Il pescivendolo è stato rinchiuso nel carcere di Piazzalanza. L'abitazione dell'uomo, in via delle Mandre, protetta da telecamere di videosorveglianza, era divenuta meta di acquirenti. I militari hanno atteso che l'uomo tornasse a casa e l'hanno bloccato a bordo della sua auto. Entrati in casa, hanno trovato in un ripostiglio una borsa termica contenente 635 grammi di marijuana, 10 di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi al minuto ed un bilancino di precisione.Sequestrati anche 735 euro in un marsupio che l'uomo portava con sé, nonché altri soldi trovati in cucina per un ammontare di 4.895 euro. (ANSA).