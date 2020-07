Musica: maestro Wellber di scena al Teatro di Verdura

(ANSA) - PALERMO, 21 LUG - Continua al Teatro di Verdura di Palermo il Festival " Sotto una nuova luce", domani sera 22 luglio alle 21,15, un programma assai particolare che mette insieme Mozart e Cajkovskij: il concerto per pianoforte e orchestra K 414 con il direttore Omer Meir Wellber che oltre a dirigere farà da solista al pianoforte e la sinfonia n.4 del genio russo. Accostati i due brani mettono in luce le loro rispettive particolarità. Il concerto di Mozart è soave, sereno, e alla fine di ogni movimento prevede una cadenza che Wellber affiderà ai musicisti dell'orchestra, e potrebbero riservare più di una sorpresa, dal jazz al klezmer ai ritmi arabi. " Le cadenze- ha detto il maestro Wellber - sono affidate come improvvisazioni, a piccoli gruppi di musicisti, ogni volta in uno stile diverso, avremo ritmi arabi ma anche melodie siciliane. E' un modo per rendere sempre di più il teatro come luogo vivo, un laboratorio di sempre nuove intuizioni". Nella seconda parte c'è la sinfonia di Cajkovskij, scritta nel 1878, che evidenzia tutta la drammaticità del momento che il compositore stava vivendo. E' un lungo susseguirsi di temi dalla forte impronta drammatica, come un viaggio al buio, sempre pervasa dal tema del Fato. In teatro pubblico distanziato e uso delle mascherine. (ANSA).