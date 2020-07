Estate: spettacoli al Mazara valley live

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 21 LUG - Tanti eventi a Mazara del Vallo (Tp) per il Mazara Valley Live. Questo il programma fino al 23 luglio Questa sera alle 19,30 al Centro Polivalente "Villa Francesca" va in scena lo spettacolo "La Cicala e la Formica", a cura della compagnia teatrale Nave Argo di Caltagirone. E' il terzo evento del Festival del Teatro di Paglia nell'ambito del progetto "E se diventi farfalla", finanziato dal fondo per il contrasto alla povertà educativa sostenuto da @Conibambini.

Domani alle ore 21,30 nel chiostro del collegio dei Gesuiti, per la rassegna "Cinema Arena Sotto le Stelle", è in programma la proiezione del film "I Miserabili" tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. Ingresso 6 euro in quanto prima visione.

Giovedì alle ore 21,30 nell'Atrio di Santa Caterina, secondo appuntamento con la rassegna Summer in Jazz: concerto Roberto Gervasi Trio in "My Jazz Accordion". Organizzazione Associazione Musicale Sole del Sud (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Sempre domani alle 21,30 nel chiostro del Collegio dei Gesuiti, altro appuntamento con la rassegna "Cinema Arena sotto le Stelle" con la proiezione del film Jocker. Ingresso 4 euro.

